Satrançta Rekor Katılım

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF)’nun organize ettiği, Türkiye İş Bankası’nın sponsorluğunu yaptığı 7-18 yaş çocukların yarıştığı, Yaş birincilikleri Satranç Şampiyonası, 399 sporcunun yarışacağı rekor katılımla, Acapulco Hotel’de 2Aralık 2023 günü saat 15.00 de açılış seramonisi ile başladı.

Açılışta konuşa yapan Federasyon Başkanı Dr. Mert Taşkın satrancın ülke çapında yaygınlaşması için yaptığı çalışmalar konusunda bilgilendirme yaptı.

Türkiye İş Bankası Ülke Müdürü Serhan Akşahin Banka olarak KKTC'de Satrancın yayınlaşması için desteklerinin devam edeceği söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tarar ise yaptığı konuşmada, rekor katılıma vurgu yaparak, çocuklarda zeka gelişimine büyük katkısı olan satrancın özellikle çocuklar arasında

bu denli ilgi görmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Turnuva açılışının ilk hamlesini Cumahurbaşkanı Ersin Tatar yaptı.

Turnuva 2-3 ve 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak ve yaşlarında şampiyon olan sporcular 2024 yılında Türkiye'de yapılacak olan yaş birinciliklerine yarışma hakkını kazanacaklar.