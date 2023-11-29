Satrançta rekor katılım

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF)’nun organize ettiği, Türkiye İş Bankası’nın sponsorluğunu yaptığı 7-18 yaş çocukların yarıştığı, Yaş birincilikleri Satranç Şampiyonası, 399 sporcunun yarışacağı rekor katılımla, Acapulco Hotel’de 2Aralık 2023 günü saat 15.00 de açılış seramonisi ile başlıyor.

Bilindiği gibi satrancın çocuklarda zihin gelişimi, analitik düşünme, sabır, konsantrasyon, disiplin, planlı hareket etme gibi bir çok faydası vardır.

Ülkemizde, satrancın birçok okulda seçmeli ders olarak öğretilmeye başlaması ve Satranç derneklerinin artışı ile özellikle çocuklar arasında satranca ilgi ciddi boyutta artmıştır.

Ülkemizdeki en büyük katılımlı turnuva olan Yaş gurupları şampiyonasında, her yaş için milli takım oyuncuları seçilmektedir.

Kendi yaşlarında Şampiyon olan sporcular, Türkiyede yapılan avrupanın en büyük katılımlı yaş gurupları şampiyonasında yarışma hakkını kazanmaktadırlar.

Turnuva 2-3 ve 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde Acapulco Hotelde yapılacaktır.