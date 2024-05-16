Satrançta Süper Lig Şampiyonu Cortado Sertbay Satranç Akademisi
16/05/2024
Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) Sponsorluğununda düzenlenen, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 2024 Ligleri, 7 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında, toplamda 3 ayak, 4 farklı ligde 41 takım, 200 den fazla ve bir çok ünvanlı yerli-yabancı sporcuyu misafir eden KKTC’nin en zorlu ve elit turnuvası tamamlandı.
Süper lig şampiyonu : CORTADO SERTBAY SATRANÇ AKADEMİSİ
2. YAMAÇ SAMANİ SATRANÇ DERNEĞİ
3. BROADMAX MAĞUSA SATRANÇ DERNEĞİ oldu.
Liglerde alınan diğer sonuçlar ve başarılı sporcular ;
SÜPER LİG MASA BİRİNCİLERİ:
1. MASA BİRİNCİSİ: FM VOLKAN SEVGİ (ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ)
2. MASA BİRİNCİSİ: IM HÜSEYİN CAN AĞDELEN (CORTADO SERTBAY SATRANÇ AKADEMİSİ)
3. MASA BİRİNCİSİ: AHMET PAŞA (CORTADO SERTBAY SATRANÇ AKADEMİSİ)
4. MASA BİRİNCİSİ: ATA ATASOY (CORTADO SERTBAY SATRANÇ AKADEMİSİ)
5. MASA BİRİNCİSİ: EYLÜL GÜNEŞ (CORTADO SERTBAY SATRANÇ AKADEMİSİ)
6. MASA BİRİNCİSİ: ARDA KÖLE (LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ)
SÜPER LİG’TEN DÜŞEN TAKIMLAR:
1. DÖVEÇ ÇANAKKALE TÜRK SPOR KULÜBÜ
2. SATRANÇ EĞİTİM DERNEĞİ
1. LİG
DERECEYE GİREN TAKIMLAR:
1. GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ
2. ŞAH-MAT SATRANÇ DERNEĞİ
3. DENİZ PLAZA SPOR DERNEĞİ
MASA BİRİNCİLERİ:
1. MASA BİRİNCİSİ: NM CENGİZ HASMAN (GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ)
2. MASA BİRİNCİSİ: HÜSEYİN SERBÜLENT (GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ)
3. MASA BİRİNCİSİ: ÇAĞIN AKGÜR (DENİZ PLAZA SPOR DERNEĞİ)
4. MASA BİRİNCİSİ: MUSTAFA KEMAL ATA AYDIN (ŞAH-MAT SATRANÇ DERNEĞİ)
5. MASA BİRİNCİSİ: YAREN NAZ YORĞUN (GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ)
6. MASA BİRİNCİSİ: TALYA ŞENOL (ŞAH-MAT SATRANÇ DERNEĞİ)
SÜPER LİGE ÇIKAN TAKIMLAR:
1. GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ
2. ŞAH-MAT SATRANÇ DERNEĞİ
2. LİGE DÜŞEN TAKIMLAR:
1. DUMLUPINAR SPOR KULÜBÜ
2. İSKELE BELEDİYESİ
2. LİG
DERECEYE GİREN TAKIMLAR:
1. DÖVEÇ SATRANÇ TAKIMI
2. 65. KARE SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ
3. MAĞUSA SATRANÇ AKADEMİSİ
MASA BİRİNCİLERİ:
1. MASA BİRİNCİSİ: ARSOY AZAK (65. KARE SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ)
2. MASA BİRİNCİSİ: ŞAHİN ŞAHMARAN (DÖVEÇ SATRANÇ TAKIMI)
3. MASA BİRİNCİSİ: BERK NAY (DÖVEÇ SATRANÇ TAKIMI)
4. MASA BİRİNCİSİ: LARİN DÖVEÇ (DÖVEÇ SATRANÇ TAKIMI)
5. MASA BİRİNCİSİ: NEHİR ASLANTÜRK (MAĞUSA SATRANÇ AKADEMİSİ)
6. MASA BİRİNCİSİ: SALİH İSMAYILOV (65. KARE SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ)
1. LİGE ÇIKAN TAKIMLAR:
1. DÖVEÇ SATRANÇ TAKIMI
2. 65. KARE SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ
Yedek Lig
1. LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ A
2. GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ
3.LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ