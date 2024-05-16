Satrançta Süper Lig Şampiyonu Cortado Sertbay Satranç Akademisi

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16/05/2024

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Satrançta Süper Lig Şampiyonu Cortado Sertbay Satranç Akademisi

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) Sponsorluğununda düzenlenen, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 2024 Ligleri, 7 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında, toplamda 3 ayak, 4 farklı ligde 41 takım, 200 den fazla ve bir çok ünvanlı yerli-yabancı sporcuyu misafir eden KKTC’nin en zorlu ve elit turnuvası tamamlandı.

Süper lig şampiyonu : CORTADO SERTBAY SATRANÇ AKADEMİSİ

2. YAMAÇ SAMANİ SATRANÇ DERNEĞİ

3. BROADMAX MAĞUSA SATRANÇ DERNEĞİ oldu.

Liglerde alınan diğer sonuçlar ve başarılı sporcular ;

SÜPER LİG MASA BİRİNCİLERİ:

1. MASA BİRİNCİSİ: FM VOLKAN SEVGİ (ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ)

2. MASA BİRİNCİSİ: IM HÜSEYİN CAN AĞDELEN (CORTADO SERTBAY SATRANÇ AKADEMİSİ)

3. MASA BİRİNCİSİ: AHMET PAŞA (CORTADO SERTBAY SATRANÇ AKADEMİSİ)

4. MASA BİRİNCİSİ: ATA ATASOY (CORTADO SERTBAY SATRANÇ AKADEMİSİ)

5. MASA BİRİNCİSİ: EYLÜL GÜNEŞ (CORTADO SERTBAY SATRANÇ AKADEMİSİ)

6. MASA BİRİNCİSİ: ARDA KÖLE (LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ)

SÜPER LİG’TEN DÜŞEN TAKIMLAR:

1. DÖVEÇ ÇANAKKALE TÜRK SPOR KULÜBÜ

2. SATRANÇ EĞİTİM DERNEĞİ

1. LİG

DERECEYE GİREN TAKIMLAR:

1. GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ

2. ŞAH-MAT SATRANÇ DERNEĞİ

3. DENİZ PLAZA SPOR DERNEĞİ

MASA BİRİNCİLERİ:

1. MASA BİRİNCİSİ: NM CENGİZ HASMAN (GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ)

2. MASA BİRİNCİSİ: HÜSEYİN SERBÜLENT (GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ)

3. MASA BİRİNCİSİ: ÇAĞIN AKGÜR (DENİZ PLAZA SPOR DERNEĞİ)

4. MASA BİRİNCİSİ: MUSTAFA KEMAL ATA AYDIN (ŞAH-MAT SATRANÇ DERNEĞİ)

5. MASA BİRİNCİSİ: YAREN NAZ YORĞUN (GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ)

6. MASA BİRİNCİSİ: TALYA ŞENOL (ŞAH-MAT SATRANÇ DERNEĞİ)

SÜPER LİGE ÇIKAN TAKIMLAR:

1. GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ

2. ŞAH-MAT SATRANÇ DERNEĞİ

2. LİGE DÜŞEN TAKIMLAR:

1. DUMLUPINAR SPOR KULÜBÜ

2. İSKELE BELEDİYESİ

2. LİG

DERECEYE GİREN TAKIMLAR:

1. DÖVEÇ SATRANÇ TAKIMI

2. 65. KARE SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

3. MAĞUSA SATRANÇ AKADEMİSİ

MASA BİRİNCİLERİ:

1. MASA BİRİNCİSİ: ARSOY AZAK (65. KARE SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ)

2. MASA BİRİNCİSİ: ŞAHİN ŞAHMARAN (DÖVEÇ SATRANÇ TAKIMI)

3. MASA BİRİNCİSİ: BERK NAY (DÖVEÇ SATRANÇ TAKIMI)

4. MASA BİRİNCİSİ: LARİN DÖVEÇ (DÖVEÇ SATRANÇ TAKIMI)

5. MASA BİRİNCİSİ: NEHİR ASLANTÜRK (MAĞUSA SATRANÇ AKADEMİSİ)

6. MASA BİRİNCİSİ: SALİH İSMAYILOV (65. KARE SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ)

1. LİGE ÇIKAN TAKIMLAR:

1. DÖVEÇ SATRANÇ TAKIMI

2. 65. KARE SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ

Yedek Lig

1. LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ A

2. GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ

3.LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ

16/05/2024 10:12
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