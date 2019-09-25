Satranç'ta Yeni Başkan Mücahit Sazlık

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu tamamlanırken, başkanlığa tek aday olarak katılan Mücahit Sazlık seçildi.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu 21 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleşti. Divan Başkanlığına Ali Malek, sekreterler Ayşe Tolgar ve Ahmet Aslım’ın seçildiği Genel Kurulda bir dakikalık saygı duruşunun ardından başkan Halil Şentuğ konuşma yaptı.

Faaliyet raporu Başkan Halil Şentuğ tarafından okunup aklandıktan sonra, Mali Rapor Sayman Arcan Ekdal tarafından okundu ve aklandı. Federasyona üye 23 aktif kulüp ve dernekten 17 delegenin katılımı ile gerçekleşen Genel Kurulda başkanlığa tek aday olarak katılan Mücahit Sazlık ve Yeni Yönetim Kurulu; Ahmet Kansal, Tolga Öztürk, Özgür Şeb, Ayşe Tolgar, Ahmet Aslım, Rüçhan Giriş, Şahin Şahmaran ve Hüseyin Boyacıgil, 16 evet, 1 çekimser oyla seçildi.

Başkan Mücahit Sazlık yaptığı konuşmada kendisini bu göreve layık görüp seçmelerinden dolayı kulüp ve dernek temsilcilerine teşekkür etti. Ceza ve Disiplin Kurulu başkanlığına Doç. Dr. Hasan Samani, Denetleme Kurulu Başkanlığına Baytun Tuna, Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Arcan Ekdal ile Behçet Çelebi seçildi. Dilek ve temennilerin okunmasından sonra yeni Federasyon Başkanı Mücahit Sazlık, Halil Şentuğ’a hizmetlerinden dolayı Yeni Yönetim Kurulu adına teşekkür plaketi takdim etti. Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını Mücahit Sazlık başkanlığında 25 Eylül Çarşamba günü Federasyon Lokalinde yapacak.

25/09/2019 08:39