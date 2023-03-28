Sattığı atın çifte attığı Oraç hayatını kaybetti!
28/03/2023
Balıkesir’de sattığı atı arabasına bindirmeye çalışırken atın çifte atması sonucu başını parke taşına çarpıp ağır yaralanan Erkan Oraç (E-57), hayatını kaybetti.
Balıkesir’de bir at çiftliğinde, Erkan Oraç, sattığı atı at arabasına bindirmeye çalışırken, atın çifte atmasıyla yere düşerek başını parke taşlarına çarptı.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi gören Oraç'ın hayatını kaybettiği belirtildi.