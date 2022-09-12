Lefkoşa’da üzerinde onlarca paket uyuşturucu bulunan zanlı uyuşturucuları sattığını itiraf etti. Zanlı cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve verme suçlarından tutuklanan zanlı Princewill Ogochukwu Ohanusi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz, Prıncewıll Ogochukwu Ohanusı’nin “ Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri İthal Alma Tasarruf Ve Verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

ŞÜPHELİ OLARAK TESPİT EDİLDİ

Polis 2 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Üsküdar Sokak üzerinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette tespit edilmesine müteakip üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını suçüstü tutuklandığını söyledi.

11 PAKET UYUŞTURUCU

Polis tutuklanan zanlının aynı gün Lefkoşa adresindeki ikametgahında 18:10-18:20 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda yapılan arama tasarrufunda 11 paketi satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam yaklaşık 65 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturtucu olduğuna inanılan madde bulunduğu ve emare olarak alındığını belirtti.

3 BİN TL'YE SATMIŞ

Polis memuru Kağan Kurtbir zanlıdan izahat istendiğinde söz konusu maddeleri 26 Ağustos tarihinde 70 gram olarak satın aldığı ve kendisinin paketlediği bu paketlerden 3 bin TL karşılığı 3 paketini sattığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını, zanlının öğrenci statüsünde olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacılulla, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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12/09/2022 14:08