Satürn'ün uydusu Enseladus'ta yaşam ihtimali arttı

Bilim insanları Satürn'ün altıncı en büyük uydusu olan Enseladus'ta kompleks karbon bazlı moleküller buldu.

Bu yapılara daha önce yalnızca Dünya'da ve bazı meteorlarda rastlanmıştı.

Moleküllerin, uydunun merkezinde bulunan sıcak kayalar ile donmuş yüzeyin altında yer alan okyanusun etkileşimi sonucu oluştuğu tahmin ediliyor.

Bu başlı başına bir yaşam belirtisi olmasa da karbon temelli kompleks moleküllerin varlığı Enseladus'ta yaşamın var olma ihtimalini artırıyor.

Son bulgular, Cassini uzay aracından gelen veriler sayesinde ortaya çıktı.

ENSELADUS'TA HAYAT VAR MI?

Araştırmayı yayınlayan Dr. Frank Postberg, "Bu büyük moleküller genellikle yüzlerce atomdan oluşuyor" diyor ve ekliyor:

"Böylesi moleküller ilk defa dünya dışında sudan oluşan bir gezegende görülüyor.

"Dünyada bu moleküller biyolojik olarak yaratılıyor ama Enseladus'takilerin başka şekilde ortaya çıkmış olma ihtimali de var.

"Bu moleküller hayatın var olması için bir şart. Fakat şu anda bunların biyolojik olarak mı yaratıldığını, uyduda prebiyotik bir kimyasal süreç veya yaşam olup olmadığını söyleyemeyiz."

YAŞAM İÇİN NEYE İHTİYAÇ VAR?

-Sıvı haldeki su

-Enerji

-Karbondan oluşan organik bileşikler

-Karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen, fosfor ve sülfür gibi belli elementler

-Enseladus'ta sülfür ve fosfor izine henüz rastlanmasa da geri kalan tüm maddeler uyduda bulunuyor.

SIRADA NE VAR?

Geçen yıl Eylül ayında görevini tamamlayan ve Satürn'ün atmosferine girerek yanan Cassini aracı, yaşam belirtilerini bulmak için tasarlanmamıştı.

Uydunun uzaya fırlatıldığı dönemde bilim insanları Enseladus'tan uzaya fışkıran suların varlığını henüz keşfetmemişti.

Cassini bunları Satürn sistemine girdikten sonra, ilk olarak 2005'te keşfetti.

Şu an yer yüzünde bu tür moleküllerin biyolojik olarak yaratılıp yaratılmadığını tespit edecek teknolojiler bulunuyor.

Dr. Postberg "Mantıklı olan bir sonraki adım, Enseladus'ta kısa süre içinde, bu göreve özel tasarlanmış bir araçla tekrar giderek orada hayat olup olmadığını tespit etmek" diyor.