Savaş nedeniyle 2 binden fazla Ukraynalı çocuk Güney Kıbrıs’a geldi

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12/04/2022

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Savaş nedeniyle 2 binden fazla Ukraynalı çocuk Güney Kıbrıs’a geldi

Fileleftheros gazetesi, çocukların büyük bir çoğunluğunun anneleriyle birlikte Larnaka, Baf ve “Mağusa Bölgesi”nde kaldıklarını, bir kısmının da Limasol’da bulunduğunu yazdı. Gazete, 6 yaş üstündeki çocukların uzaktan eğitimle Ukrayna’daki okullarından ders almaya devam ettiklerini, az bir kısmının da dil problemi nedeniyle Güney Kıbrıs’taki okullarda eğitim almaya çabaladığını kaydederken, 6 yaş altı çocuklar için de tüm ilçelerde anaokulu açılması için çalışma başlatıldığını belirtti.
 

12/04/2022 13:13
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TAGS: güney kıbrıs
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