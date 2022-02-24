Savaş piyasaları da vurdu
Döviz kurları ve altın fiyatları, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekatın ardından yükselişe geçti.
24/02/2022
Döviz kurları ve altın fiyatları, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekatın ardından yükselişe geçti.
Dolar/TL, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekat sonrasında yükselişe geçerek 2 ayın ardından ilk defa 14 seviyesini gördü. Dün 13.81’den kapanan dolar/TL, yüzde 1.8 yükseldi.
İstanbul serbest piyasada dolar 13,9030 liradan, euro 15,6480 liradan güne başladı. Serbest piyasada 13,9010 liradan alınan dolar 13,9030 liradan satılıyor. 15,6460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,6480 lira olarak belirlendi.
ALTINDA SON DURUM
İstanbul serbest piyasada gram altın 880 liradan, çeyrek altın 1416 liradan satılıyor. Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle haftaya 1914 dolardan başlayan ons altın, dün 1894 dolar seviyesine çekilmişti. Bu sabahki gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı 1942 dolara fırladı.