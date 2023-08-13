Fileleftheros gazetesinde bugün “Savaş Sonrası Yeni Nesil Çözüm Konusunda Karamsar” başlığıyla yer alan haberde, Dafni Dimitriyu isimli araştırmacının, 2017 yılında Kıbrıslı Türk ve Rum gençler arasında yaptığı antropolojik bir araştırmanın sonuçlarına geniş bir şekilde yer verildi.

Dimitriyu’nun araştırmasının, geçmişin anısının geleceği etkilediğini ortaya koyduğunu yazan gazete, Dimitriyu’nun araştırmasının 2017 yılı içerisinde 8 aylık bir sürede, 18-35 yaş arası 12 Kıbrıslı Türk ve 15 Kıbrıslı Rum gençle, ortalama 90 dakikalık uzun söyleşiler yapılması sırasında gerçekleştirildiğini belirtti.

Gazete Dimitriyu’nun söz konusu yüksek lisans araştırmasında “Kıbrıs’ın savaş sonrası kuşağına ait olan gençlerin, Kıbrıslı Türk ve Rumların, adadaki anlaşmazlığın barışçıl çözümüne ilişkin müzakerelerin olumlu sonuçlanacağı konusunda iyimser olmadıkları, çünkü liderlere, eski nesillere ve başta Türkiye olmak üzere dış güçlere güvenmedikleri” sonucuna vardığını iletti.

Gazete, Hamburg ve Viyana üniversiteleri mezunu olan Dimitriyu’nun, şu anda Akdeniz Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Enstitüsünde (MIGS) araştırmacı ve program koordinatörü olarak çalıştığını da ekledi.