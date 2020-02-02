Savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu

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02/02/2020

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Savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu

Girit ile Kıbrıs arasındaki bir yerde bulunan Fransız uçak gemisi “Charles De Gaulle”den havalanan iki “Rafale” tipi savaş uçağının, bugün öğlen Güney Kıbrıs üzerinde uçuş gerçekleştirdiği haber verildi.

Rum haber kaynakları, Fransız savaş uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinde uçmasıyla birlikte, Girit ile Kıbrıs arasında bulunan Fransız “Charles De Gaulle” uçak gemisiyle ortak faaliyetlerin de başladığını duyurdu.

“Rafale” tipi iki Fransız savaş uçağının öğle üzeri Güney Kıbrıs üzerinde uçtuğunu bildiren Rum haber kaynakları, uçakların bölgeye Larnaka tarafından geldiklerini, Trodos üzerinde uçmalarının ardından ise Baf istikametinden bölgeden ayrıldıklarını kaydetti.

Uçakların, Yavuz sondaj gemisinin çalışma yaptığı noktanın kuzeyi ile sözde Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) yer alan 8’inci parselin sınırında bulunan uçak gemisine geri döndükleri ve uçuşların, önümüzdeki dönemde devam etmesinin beklendiği de ifade edildi.

02/02/2020 17:44
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TAGS: Savaş uçakları Güney Kıbrıs üzerinde uçtu, haber, kıbrıs,
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