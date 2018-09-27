Savaş yıldönümünde skandal afiş

İran'ın Şiraz kentinde, 1980-88 İran-Irak savaşının başlangıcının yıldönümü dolayısıyla bir meydana asılan dev reklam panosundaki asker fotoğraflarının İsrail askerlerine ait olduğu ortaya çıktı. Bilboard kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafta başında asılan panoda üç erkek asker bir kayalığın üzerinde görülüyordu.

Ancak fotoğraftaki askerlerin tüfeklerinin İran ordusunun envanterinde bulunmayan M16 olması şüphe uyandırdı. Daha sonra bu askerlerin İsrail askeri olduğu, orijinal fotoğrafta bir de kadın askerin bulunduğu anlaşıldı.