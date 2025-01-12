Savaşa değil eğitime gittiklerini sanıyorlarmış!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldığını duyurdu. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı 2 askerin Kiev’e getirildiğini belirtti.

"Tüm esirler gibi bu iki Kuzey Koreli askere de gerekli tıbbi yardım sağlanmaktadır." ifadesini kullanan Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi müfettişleri tarafından ifadelerinin alındığını kaydetti.

Ukrayna istihbarat servisinin açıklamasında da uluslararası yasalara uygun şekilde askerlerin tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, yakalanan askerlerin Ukraynaca, İngilizce ya da Rusça konuşmadığını, bu nedenle Güney Kore istihbarat servisiyle işbirliği halinde tercüme yaptırıldığı belirtildi.

Zelenski paylaşımında yakalanan askerlere ilişkin fotoğrafları da paylaştı. Görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. Kuzey Koreli askerlerin Rusya'ya giderek Ukrayna ile çatışma bölgelerinde görevlendirildiklerine ilişkin son aylarda çok sayıda iddia ortaya atılıyordu.

SAVAŞA DEĞİL EĞİTİME GİTTİKLERİNİ SANIYORLARMIŞ

Bugün Ukrayna'dan gelen son açıklamada Kuzey Koreli askerlerle ilgili çok daha dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

Esirlerin Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) ile yapılan iş birliği sayesinde tercüman aracılığıyla sorgulandığı kaydedilen açıklamada, askerlerden birinin Ukrayna'ya karşı savaşa değil, Rusya’ya eğitime gittiğini sandığı belirtildi.

"Esirin Ukrayna'ya karşı savaşmak için değil, eğitim için Rusya'ya gittiğini vurgulaması dikkat çekicidir" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, esirler hakkında elde edilen bilgiler de paylaşıldı. Askerlerden birinin 2005 doğumlu olduğu ve 2021'den beri Kuzey Kore ordusunda görev yaptığının tespit edildiği aktarılırken, diğer askerin ise 1999 doğumlu olduğu ve 2016'dan beri Kuzey Kore ordusunda keskin nişancı olarak görev yaptığı bildirildi.

Güney Kore İstihbarat Servisi’nden (NIS) yapılan açıklamada ise, 2 Kuzey Kore askerinin Ukrayna tarafından esir alındığı doğrulanarak, "Askerlerden biri Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da önemli kayıplar verdiğini söyledi" denildi.

Yaralı olarak ele geçirilen esirlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Ukraynalı istihbarat yetkilileriyle yakın iş birliği içinde Kuzey Koreli esirlerle ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

FIRTINA KOLORDUSU

BBC'de yer alan bilgilere göre,Rus güçlerine yardım etmek üzere Ukrayna'da yaklaşık 11 bin Kuzey Kore askeri görevlendirildi.Güney Kore istihbaratına göre, Kuzey Kore askerleri cephede savaşıyor ve kayıplar veriyor. Bu kayıpların sayısının 100'ü aştığı tahmin ediliyor ancak rakam henüz doğrulanabilmiş değil.

Seul'ün elindeki bilgiler, Kursk'a gönderilen askerlerin çoğunun Fırtına Kolordusu isimli birlikten seçildiğini gösteriyor. İyi eğitimli askerlerden oluşan bu seçkin birlik, "yüksek güvene" sahip olmalarına karşın cephedeki teknolojik ilerlemenin gerisindeler .Bu askerler yakın dövüş sanatları ve bıçak atmanın yanında, mutfak aletlerinden silah yapma eğitimi de alıyor.