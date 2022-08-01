Savaşan: 1 Ağustos onurlu direnişimizi muzaffer olarak tamamladığımızın nişanesidir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın Helenizm’in yayılmacı emellerine karşı direniş günü olduğuna işaret ederek, bu bayramın aynı zamanda onurlu direnişi muzaffer olarak tamamlamanın da göstergesi olduğunu vurguladı.

Savaşan'ın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle:

“ 1 Ağustos’u, Helenizm’in yayılmacı emellerine karşı direniş günü olarak kutluyoruz. Bu bayram aynı zamanda onurlu direnişimizi muzaffer olarak tamamladığımızın da göstergesidir. Direnişimiz kutlu, zaferimiz Mutlu olsun.

1 Ağustos’un simgelediği toplumsal direnişimizi zafere dönüştüren tüm kahramanlarımızı minnet ile yad ediyor; gazilerimiz ile hayatta olanlara sağlıklı bir ömür, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

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01/08/2022 12:10