UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, kadına yönelik şiddete ortak olmayacaklarını ve seyirci kalmayacaklarını kaydederek “Kadına karşı şiddetle mücadelede, erkekler olarak üzerimize düşen görevi yapmakta kararlı olduğumuzu belirtiriz” dedi.

Savaşan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Saatte 4 kadının öldürüldüğü Gazze'de kadına yönelik şiddetin en ağırının yaşandığına ve dünyanın buna seyirci kaldığına işaret eden Savaşan, “Yanı başımızda yaşananlar dikkate alındığında yarım asıra yakın bir süredir Kıbrıs Türk Halkı’nın adada güven içinde yaşamasını sağlayan Türkiye’nin ve garantörlüğünün taşıdığı belirleyici önemin anlamı çok daha görünür oluyor” ifadelerini kullandı.

“Kadına yönelik şiddetin nedeni eşitsizlik”

Dünya’nın dört bir yanındaki kadınların evde, iş yerinde, siyasette ve hayatın pek çok alanında eşitsizlik yaşadığını ifade eden, kadına yönelik şiddetin altında yatan asıl unsurun eşitsizlikten ve kadına yönelik geleneksel tutumdan kaynaklandığını belirten Savaşan, “Eşitliğin yasalarda bulunması önemli ve fakat yetersizdir. Eşitlik ancak egemen düşünce yapısının değişmesi ile mümkün olabilir. Bunun için de eğitimlerin ve farkındalık çalışmalarının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır” dedi.

Eşitsizliğe ve hiyerarşiye dayalı geleneksel cinsiyet rollerinin pekiştirildiği toplumlarda kadına yönelik şiddet eğiliminin arttığını kaydeden Savaşan, kadınların bedeninden çok ruh sağlığının hedef alındığını belirtti.

Savaşan, kadınların daha çok bağırma, korkutma, küfür veya hakaret, aile ve arkadaşlarla görüştürmeme, kıskançlık bahanesiyle sürekli kontrol altında tutma, tehdit etme ve şantaj yapma gibi eylemlerle psikolojik şiddete uğradığını kaydetti. Savaşan, bu konuda hem ailelere yönelik hem de işyerlerinde farkındalık eğitimlerinin sürekli yapılması ve kadınların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Etkin bir işbirliği gerekiyor”

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların fırsat eşitliğinden tam ve etkin şekilde yararlanması, kadınlara, kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi alanlarında var olan eksikliklerin gerçekçi bir bakış açısıyla tespit edilerek, bunların en kısa sürede giderilmesi gerekliliğini vurgulayan Ahmet Savaşan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için hükümetin, sivil toplum kuruluşlarının, kadın örgütlerinin, kamu kurumlarının ve üniversitelerin iş birliğinde çalışması gerektiğini ifade etti.

“Üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız”

“Daha güçlü bireyler yetiştirmek ve kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda daha duyarlı bir toplum yapısına ulaşmak için hep birlikte çalışmalıyız” diyen Ahmet Savaşan, “hayat arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, annemiz, geleceğimizi emanet ettiğimiz evlatlarımız, kadınlar, bu toplumun yarısını oluşturan erkeklerle aynı haklara sahip olması çağdaşlığın bir gerekliliğidir” dedi.