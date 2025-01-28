UBP Grup Başkanvekili ve Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Sağlık Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budakov ile bir araya geldi.

Savaşan: “3 Devlet Tek Millet” Anlaşmasının Sonuçlarından Memnunuz…

Görüşmede konuşan Ahmet Savaşan, 14 Kasım 2023 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilen tarihi iş birliği anlaşmasına atıfta bulunarak, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budakov tarafından “3 Devlet Tek Millet” ve “Milletimiz Bir, Geleceğimiz Bir” şiarıyla imzalanan anlaşma çerçevesinde başlayan samimi iş birliği neticesinde gelişen ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Partiler Arası İşbirliği Güçleniyor…

Savaşan, Ulusal Birlik Partisi ile Yeni Azerbaycan Partisi arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gösterilen samimi yakınlığın mutluluk verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, önümüzdeki günlerde KKTC Başbakanı, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budakov’un girişimleriyle Kuzey Kıbrıs’ta (KKTC’de) gençlerin ortak çalıştay ve kamp için bir araya getirileceğinden duyduğu heyecanı paylaşarak, bu projenin kadınlarla devam etmesi için destek istedi.

Budakov: “KKTC’nin Tanınması İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budakov ise Savaşan’ı kabulü sırasında yaptığı konuşmada, KKTC’nin Azerbaycan ve Türkiye’nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) nezdinde gözlemci üye statüsü kazanmasını memnuniyetle hatırlattı. Budakov, partilerinin, KKTC’nin uluslararası alanda daha fazla görünür olması için gereken çabayı göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Ortak Projelerle İlişkiler Daha da Pekişecek

Görüşme, iki parti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesine yönelik önemli mesajların verilmesiyle sona erdi.