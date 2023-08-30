Savaşan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

UBP Grup Başkan Vekili, Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, 30 Ağustos’un egemenlikten ödün verilmeyeceğinin dünyaya ilanı olduğunu söyledi.

Savaşan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos Zafer Bayramı, yüce Türk ulusuna kutlu olsun. Zafer Bayramı, Türk ulusunun yurtseverliğine ve bağımsızlığına olan düşkünlüğünün en yüksek ifadesi; kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş kabiliyetinin destansı göstergesidir.

Zafer Bayramı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir komutan ve lider olarak hangi özellikleri taşıdığının tartışılmaz kanıtıdır.

Türk Ulusu, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı bu zafer sayesinde çağdaş devletler ailesi içinde yerini almış ve egemenliğinden ödün vermeyeceğini bütün dünyaya ilan ve kabul ettirmiştir.

Büyük Önder Atatürk’ü, bağımsızlık uğruna canlarını esirgemeyen kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz; ruhları şad olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.”