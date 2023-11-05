Savaşan Antalya'da “Sağlık Turizmi Nasıl Gelişir”i anlattı

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, sağlık turizminin Dünya genelindeki hacminin 500 milyar doları aşarak en yüksek hızla büyüyen sektörlerden biri haline geldiğine dikkat çekerek, sağlık turizminin bütün ülkeler için çekici ve alternatif bir alan haline geldiğine işaret etti.

Antalya Turizm Fuarı kapsamında yapılan panellerde “Sağlık Turizmi Nasıl Gelişir”, “Turizmde Yapay Zekâ Uygulamaları”, “Destinasyon ve Kriz Yönetimi”, “Otellerde Dijital Misafir Deneyimi” gibi konular tartışıldı.

“Sağlık Turizmi Nasıl Gelişir?” panelinde konuşan Savaşan, sağlık turizminin gelişebilmesinde, sağlık hizmeti sunan kurumların sayısının, niteliğinin ve kapasitesinin arttırılması için altyapının geliştirilmesinin, sağlık turizmi sektöründe çalışanların eğitiminin ve yeterliliğinin arttırılması için akreditasyon ve sertifikasyonun yaygınlaştırılmasının, sağlık hizmetlerinde tercih edilebilmek için rekabetçi fiyatlandırma ile yasal çerçevenin belirlenmesi ve mevzuatın netleştirilmesinin, talebi arttırmak için doğru ve güncel bilgiye dayalı hedef ülkelerde tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılması ve sağlık turistlerine uygun koşullarda havayolu ulaşımı ile kaliteli konaklama tesisleri sunulmasının hayati öneme sahip olduğunu anlattı.