Savaşan: Atatürk hiç dinlenmemek üzere yola çıkmıştı!

Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 81’inci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Atatürk’ün, savaş meydanlarında elde ettiği zaferlerle muzaffer bir komutan, bu başarıları cumhuriyetle taçlandıran çağının ötesinde bir devlet adamı ve milletine muasırlaşma yolunda mihmandarlık eden büyük bir önder olduğuna vurgu yaptı.

“Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün esaret altına alınmak istenen Türk Milleti’ni, karamsarlığa düştüğü en zor anda milletin kendisi ile destansı bir mücadele vererek ülkesini bağımsızlığa kavuşturduğuna işaret eden Savaşan, “O’nun fikirlerine ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmak, bir ve beraber olmak gerekir” ifadelerini kullandı.

“Bu nedenledir ki; Mustafa Kemal’in yaktığı meşale günümüzde dahi yolumuzu aydınlatmakta, O’nun en zor zamanlarda bile gösterdiği mücadeleci ruh, bizlere güç ve ilham vermektedir” diyen Ahmet Savaşan, Türk Milleti’nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı’nın, Atatürk’ün ideallerini yeni nesle aşılayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güçlü ve daha aydınlık yarınlara taşımak için, yılmadan, yorulmadan gayret göstermeye kararlı olduğuna işaret etti.

Ahmet Savaşan mesajının sonunda, “bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi minnet ve kalpten gelen saygıyla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

10/11/2019 11:40