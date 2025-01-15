Savaşan: Barış ve istikrar, Küçük’ün bıraktığı emanete sahip çıkmakla mümkündür

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15/01/2025

Savaşan: Barış ve istikrar, Küçük’ün bıraktığı emanete sahip çıkmakla mümkündür

 UBP Milletvekili, Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, barış ve istikrarın Dr. Fazıl Küçük’ün bıraktığı emanete sahip çıkmakla mümkün olacağını kaydetti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Savaşan, Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 41’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Savaşan mesajında, Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki öncü rolüne vurgu yaptı. Savaşan, ENOSİS’e cesaretle karşı çıkan ve toplumsal çıkarları her zaman ön planda tutan Dr. Küçük’ün, halkçılığı ve mücadele azmiyle eşine zor rastlanır bir lider olduğunu belirtti.

Dr. Küçük’ün, Halkın Sesi gazetesiyle halkı aydınlattığını ve teşkilatçılığıyla tarihe geçtiğini söyleyen Savaşan, onun KKTC’ye giden yolu açan büyük bir lider ve devlet adamı olduğunu ifade etti.

Savaşan ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tutumunun federal bir ortaklığı engellediğini, adada barış ve istikrarın, Dr. Küçük’ün bıraktığı emanete sahip çıkılmasıyla mümkün olacağını vurgulayarak, “Dr. Fazıl Küçük’ü sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

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TAGS: Ahmet Savaşan, barış, haber
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