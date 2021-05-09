Savaşan: ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır’ ilkesini benimsiyoruz

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan Anneler Günü nedeni ile yayınladığı mesajda, ülkemize ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için, her türlü zorluğa göğüs gererek çalışan annelerin; aynı zamanda bir kadın olarak da, toplumda hak ettikleri yeri almalarının, ülkemizin geleceği ve kalkınması açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın kadınlarına değer veren, el üstünde tutan, ‘cennet, annelerin ayakları altındadır’ ilkesiyle annelere yaklaşan bir dinin ve bir milletin mensubu olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, “içinden geçtiğimiz bu zor günlerde dahi, çocuklarının karşı karşıya olduğu riskleri düşünerek çocuklarına güven duygusunu aşılayabilen, ülkemizin geleceğine inanarak, çocuklarını umutla büyüten bütün annelerin ve anne adaylarının bu özel gününü kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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09/05/2021 16:20