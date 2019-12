Savaşan: Çözümsüzlüğün sebebi Rumlar…

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nın, Kıbrıs’ta yaşanan acı gerçekleri ve KKTC’nin kurulmasını zorlayan şartları dünyaya hatırlatmak için fırsat yarattığını ifade etti.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınlayan Savaşan, 21-25 Aralık gerçeklerini ve yaşattığı acıları başta gençlere ve ülke insanları ile dünyaya anlatılmasının önemine işaret ederek, “Kıbrıs Türklerini yok etmek ve Ada'yı Yunanistan’a bağlamak amacı ile Akritas planını yürürlüğe koyan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden, Kıbrıslı Türkleri hükümetten atarak, on binlerce kişiyi göç etmek zorunda bırakan tarafın Yunanistan destekli Rumlar olduğu gerçeği sadece bu önemli haftada değil, her zaman dünyaya hatırlatılmalı ve Kıbrıs Türk halkına başka çare bırakılmadığı için KKTC’nin kurulduğunun her platformda anlatmak gerekiyor” dedi.

Savaşan, paylaşım ve ortaklık temelinde bir Federasyon’un kurulamamasının nedeninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğunu kaydetti.

22/12/2019 13:46