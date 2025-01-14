Savaşan: “Denktaş’ın ilke ve idealleri yolumuzu aydınlatıyor”

UBP Milletvekili, Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ilke ve idealleri yolumuzu aydınlatıyor.” dedi.

Savaşan Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 13’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının Rauf Denktaş gibi bir lider yetiştirmiş olmasının onurunu ve gururunu taşıdığını belirtti.

Bağımsızlık mücadelesinde Denktaş liderliğinde verilen büyük davanın bir neferi olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Savaşan, “Bu hislerle, büyük liderimizin aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Mekânı cennet olsun.” dedi.

Rauf Denktaş’ın ilke ve ideallerinin kendileri için yol gösterici olduğunu vurgulayan Ahmet Savaşan, bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi.