Savaşan, Denktaş'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, Denktaş’ı “özlem ve inançla andığını” belirten Savaşan, son anlarında yanında bulunarak ona hizmet etmenin şerefini yaşadığını vurguladı.

Savaşan mesajında şunları kaydetti:

“Rauf Raif Denktaş, Varoluş Mücadelesinin bayraktarlığını yapan Dr. Fazıl Küçük’ün açtığı yolda, mücadelenin liderliğini devralarak büyük başarılara ulaşmış, Kıbrıs Türk halkını bir toplum olmaktan kurtararak bir devlet haline getirmiştir. Rauf Denktaş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin oluşumuna ve gelişimine önderlik eden politik tutumu; Kıbrıs Türk halkına olan güveni ve Türkiye’ye olan sarsılmaz inancı bizim için öğretici olmaya devam etmektedir.

Ne mutlu bana ki, sevgili liderimizin son anlarında yanında bulunmak ve ona hizmet etmek şerefine sahip oldum. Nur içinde yatsın.

Anıları ve öğretisi yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.”

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13/01/2023 12:36