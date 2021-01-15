Savaşan: Dr. Küçük KKTC'ye giden yolu açan unutulmaz bir lider

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, hayatını Kıbrıs Türklerini korumaya adayan Dr. Küçük’ün Türkiye olmadan Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdüremeyeceğini ortaya koyan ve KKTC’ye giden yolu açan unutulmaz bir lider olduğunu belirtti.

Savaşan, Dr. Fazıl Küçük’ün 37. Ölüm yıldönümünde yayımladığı mesajda, Dr. Küçük’ün, Ada’daki İngiliz yönetimine, Rumlar tarafından gündeme getirilen ENOSİS istemine ve EOKA saldırılarına büyük bir cesaretle karşı çıkışı ile “Kıbrıslı Türk Lider” olarak tarihe damga vurduğunu belirterek, Dr. Küçük’ün hayatı boyunca toplumsal menfaatleri kişisel menfaatlerden önde tuttuğunun altını çizdi.

Kıbrıs’ta adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ve bölgede barış ve istikrarın egemen olabilmesinin ancak Dr. Küçük’ün bıraktığı kutsal emanete sahip çıkılmasıyla mümkün olabileceğini söyleyen Savaşan, “unutulmaz liderimiz, örnek devlet adamı Dr. Fazıl Küçük’ü aramızdan ayrılışının 37. yıldönümünde özlem, sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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15/01/2021 11:51