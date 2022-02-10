Savaşan EMİTT fuarına katıldı

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 51 ülkenin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşen 25’inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMİTT) katıldı.

Savaşan, fuarda Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüğünü de açıkladı.

KKTC turizminde yeni bir başlangıç yapmak için çalışmaların hız kazanacağı bu dönemde Türkiye’nin desteğinin alınmasının hayati öneme sahip olduğunu belirten Savaşan, başta turizm olmak üzere çeşitli yeni alanların geliştirilmesi için çalışıldığını söyledi.

KKTC ekonomisinin ileri bir noktaya gidebilmesinin turizmin çeşitlendirilerek gelişmesine bağlı olduğuna belirten Savaşan, bu konuda Bakan Ersoy’un desteğine ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.

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10/02/2022 12:04