Savaşan, EMITT kapsamında düzenlenen “Destinasyon Liderleri ile Pozitif Turizmin Yolu” panelinde konuştu

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında düzenlenen “Destinasyon Liderleri ile Pozitif Turizmin Yolu” oturumuna katılarak sağlık turizminin önemine dikkat çekti.

Yaklaşık 80 ülkeden 579 firma ve 666 VIP tur operatörünün yer aldığı fuarda konuşan Savaşan, “KKTC’nin sağlık turizminde öne çıkan bir merkez olma yolunda hızla ilerlediğini” belirtti.

Pandeminin turizm sektöründe değişimlere neden olduğunu anlatan Savaşan, “KKTC’nin 6,8’lik (on binde) ölüm oranı ile dünyanın pandemiyi en iyi yöneten ve halkının sağlığını korumayı başaran ender ülkelerden biri olmayı başardığını ve bu başarının Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmindeki cazibesini de yükselttiğini” söyledi.

KKTC’nin önemli bir “sağlık turizmi” destinasyon haline geldiğini belirten Savaşan, sağlığı koruma ve geliştirme kapsamında, detoks ve sağlıklı beslenme programları, yoga ve meditasyon kampları, fitness ve stres yönetimi programlarının başarıyla uygulandığını; sağlığı geri kazanma noktasında ise (medikal) fizik tedavi, rehabilitasyon, üreme tıbbı (tüp bebek tedavileri), estetik cerrahi, diş, kardiyoloji, onkoloji gibi alanlarda sağlık hizmetleri sunulduğunu aktardı. Savaşan ayrıca, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine yönelik dijital reklam kampanyaları, sosyal medya ve influencer pazarlaması yaptığını da söyledi.

“KKTC’nin sağlık turizminde bölgesel liderler arasına girme hedefi olduğunu” belirten Savaşan, bu doğrultuda Başbakan Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun desteği ile stratejik yatırımlara devam edildiğini ve devlet, özel sektör ile akademik çevrelerin iş birliğiyle sürdürülebilir stratejiler oluşturulduğunu ifade etti. Sağlık turizminin daha sistemli yönetilmesi için bir “Master Plan” çalışmasının sürdüğünü söyleyen Savaşan, KKTC’nin bu alanda uluslararası bir marka haline gelmesi için yoğun çaba harcandığını belirtti.