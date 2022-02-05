Savaşan: Erken tanı bilincinin gelişmesi önemli

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05/02/2022

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Savaşan: Erken tanı bilincinin gelişmesi önemli

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı  Ahmet Savaşan, kanser konusunda doğru bilinen yanlışlardan kurtulmanın önemine dikkat çekti.

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Savaşan, 4 Şubat'ın kanserle ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşması gerektiği algısının yaratılması için önemli bir fırsat yarattığını belirtti.

Savaşan, kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olduğuna vurgu yaptı.

Kanserin herkesi farklı şekillerde etkilediğini belirten Savaşan, hastalığın bireylerin, ailelerin ve toplumun üzerindeki etkisini azaltmak için başta devlete, sivil topluma, uluslararası kuruluşlara, üniversitelere, hastalara ve yakınlarına önemli görevler düştüğü ifade etti.

Kanserle mücadelede erken tanı bilincinin gelişmesinin önemine de vurgu yapan Savaşan, erken tanı için toplumun, sağlık çalışanlarının ve politika oluşturucularının farkındalığının önemli olduğunu kaydetti.

05/02/2022 10:14
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TAGS: Savaşan: Erken tanı bilincinin gelişmesi önemli
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