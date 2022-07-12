Savaşan: Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan birlik beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Savaşan ve Konsey Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan Bayramı nedeniyle, yaşlıları, hastaları ve ülkede bulunan sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Savaşan, Yönetim Kurulu üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ile birlikte ülkede bulunan çeşitli hastaneleri ziyaret ederek, yaşlıların, hastaların ve çocukların bayramını kutladı.

Dünyanın ve KKTC’nin Covid-19 salgınının olumsuz ekonomik etkileri ile mücadele ettiği bu günlerde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe, yardımlaşma ve dayanışmaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Savaşan, “insanları birbirine yakınlaştıran, aynı duygu ve düşüncelerde buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve beraberliği sağlayan bu özel günlerde, başta yakınlarımız olmak üzere, kimsesizler, yaşlılar, hastalar ve yardıma muhtaç insanlarımızı ziyaret ederek gönüllerini almalı, yalnızlıklarını hissettirilmemeli ve çocukları da çeşitli hediyelerle sevindirmeliyiz” diye konuştu.

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12/07/2022 12:44