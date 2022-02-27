Savaşan, Hocalı Katliamı’nın 30. yılı vesilesi ile mesaj yayımladı

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, “Hocalı Katliamı”nın 30’ncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Savaşan, İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından “en kapsamlı sivil katliam” olarak nitelendirdiği “Hocalı katliamını” esefle kınadığını belirterek, “kardeş” Azerbaycan'a başsağlığı diledi.

26 Şubat 1992’de, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı’nın, Ermeni güçleri tarafından katledildiğini anımsatan Ahmet Savaşan, katliamı lanetledi, Hocalı şehitlerini rahmetle andı.

“Savaşsız bir dünyanın inşası için bütün insanlara önemli görevler düştüğünü” ifade eden Ahmet Savaşan, bu acı katliamın yıldönümünde, dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden silahlı çatışmalarda, çatışmaların en azından silahlı güçler arasında kalması ve sivillerin hedef alınmamasının önemine vurgu yaptı.

Bütün bu çatışmaların yaşanmaması ve uzlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözümlenmesinin en büyük dileği olduğunu ifade eden Ahmet Savaşan, “ne yazık ki Rusya’nın Ukrayna’ya karşı gerçekleştirdiği saldırı, diğer bütün saldırılar gibi sivillerin hayatını da tehdit ederek kitlesel göçlere neden oluyor ve bölge insanlarının yaşamlarını alabildiğine zorlaştırıyor” dedi.

Hocalı katliamı ve bugün Ukrayna’da yaşananların, kendilerine Türkiye’nin güvencesinin önemini hatırlattığına işaret eden Savaşan, Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğünün yanı sıra Kıbrıs Türk halkının siyasal ve toplumsal haklarının fiili koruyucusu olmasının sağladığı güvencenin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

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27/02/2022 11:45