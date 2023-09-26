Savaşan, ilaç yolsuzluğu soruşturması konusunda değerlendirmede bulundu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, ilaç yolsuzluğu soruşturmasının hasta haklarıyla masumiyet karinesine bağlı kalınarak sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Savaşan son günlerde kamuoyunun gündeminde olan reçete vurgunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Katıldığı bir TV programında soruları yanıtlayan Savaşan, “İlaç yolsuzluğu veya reçete yolsuzluğu” diye isimlendirilen gelişmeleri takip ettiğini söyleyerek, olayın veya sorunun çok yönlü olduğunu söyledi.

Savaşan, “Birinci konu kamunun parasının titizlikle korunmasıdır. Yetkisini istismar ederek haksız kazanç sağlayanlar olmuşsa, bunları açığa çıkarmak, soruşturmak ve adalete teslim etmek ile görevli merciler vardır ki gördüğümüz kadarıyla onlar işlerinin başındadır ve gereken adımları atıyorlar” diye konuştu.

Diğer bir sorunun doktora ve ilaca erişimle, yani sağlık sistemiyle ilgili olduğunu söyleyen Savaşan, şöyle devam etti:

“Hepimiz kabul etmek zorundayız ki bu sorunu halen aşabilmiş değiliz. Sağlık sistemi özellikle yaşlı ve kronik hastalarımıza yeterince hızlı erişemiyor. Onlar da doktora ve ilaca erişmekte sıkıntı yaşıyor. Bu durumda herkes kendine göre pratik bir yol oluşturmaya ve sağlığını korumaya çalışıyor. Bu arada bazı usulsüzlükler doğmuş olabilir. Bunları sistemin yetersizliği olarak görmek ve yolsuzluk olarak değerlendirmemek gerekir. Bu ayrımı yapamazsak önümüzdeki günlerde doktora ve ilaca ulaşamadığı için sıkıntı çekecek olan insanlarımıza karşı çok zor durumda kalacak ve belki de vicdanımızı sızlatacak olaylara tanık edeceğiz.”

Konuyla ilgili son noktanın ise hukuki olduğunu belirten Savaşan, “Suçu kanıtlanmamış ve mahkum olmamış herkes suçsuzdur” ilkesine dikkat çekti.

Savaşan, “Bütün bu olaya, bu prensibi unutmadan, masum insanları mümkün olduğunca koruyarak yaklaşmamız gerekir. Konu yargıya intikal etmiştir. Buna saygı göstermek ve sorumlu davranmak gerekiyor. Hangi makamda olursak olalım bu sorumluluğun bilincinde davranmalı ve konuşmalıyız. Bu en basit anlamıyla insani bir borcumuzdur” ifadelerini kullandı.

“İlaç takip sistemi için gereken adımlar atılacaktır”

Yaşanan sıkıntıların kökten çözülmesi için ilaç takip sisteminin bir an önce kurulması gerektiğini vurgulayan Savaşan, konuya gerek Başbakanlık gerekse de Sağlık Bakanlığı’nın gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti.

Savaşan, en kısa sürede sonuç alıcı adımlar atılarak bu gibi sorunların yaşanmasının önüne geçileceğini söyledi.