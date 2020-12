Savaşan: Kıbrıs’ta yaşanan acı gerçekler dünyaya hatırlatılmalı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nın, Kıbrıs’ta yaşanan acı gerçeklerin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasını zorlayan şartların dünyaya hatırlatılması için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Ahmet Savaşan, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Savaşan mesajında, Kıbrıs Türk tarafının, Türkiye’nin desteğiyle masaya eşit egemenlik temelinde oturulacağı anlaşılan yeni bir müzakere süreci öncesinde, Kıbrıs Türk Halkı’na geçmişte neler yaşatıldığının dünyaya anımsatılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Savaşan, Kıbrıs Türklerini yok etmek ve Ada’yı Yunanistan’a bağlamak amacı ile Akritas planını yürürlüğe koyan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden, Kıbrıslı Türkleri hükümetten atarak, on binlerce kişiyi göç etmek zorunda bırakanların Yunanistan destekli Rumlar olduğu gerçeğinin sadece bu önemli haftada değil, her zaman hafızalarda tutulması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Halkı’na başka çare bırakılmadığı için KKTC’nin kurulduğunun her platformda anlatılması gerektiğini ifade eden Ahmet Savaşan, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar paylaşım ve ortaklık temelinde bir federasyonun kurulamamasının nedeninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğunu görmek için diplomat olmaya gerek yoktur. Tarafsız olan herkes bunu artık görmüştür. Bu gerçeği BM’nin de görme zamanı gelmiş ve çoktan geçmiştir. BM bu gerçekleri görerek yeni parametrelerin oluşmasına imkan yaratmalıdır. Yoksa Güney Kıbrıs’ın zihniyetinde değişim yokken federasyon temelinde bir anlaşmada ısrar etmek ve bundan da bir sonuç beklemek ölü gözünden yaş beklemeye benzer.”

Geleceğe umutla bakabilmek için en önemli kazanımın devlet olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, 21 Aralık acılarının bir daha tekrarlanmamasını dileyerek, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğü için canını veren şehitleri rahmetle, gazileri de şükranla andı.

22/12/2020 11:58