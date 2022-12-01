Savaşan: Kuzey Kıbrıs’a uluslararası alanda güven arttı…

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı ile Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi heyetleri bir araya geldi.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin davetlisi olarak KKTC’de bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı Zeynep Hale ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmede Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Sağlık Turizmi alanında iş birliğinin gelişmesi için izlenecek yol haritası belirledi.

“Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de saklı bir hazine…”

Konsey Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın, turizmdeki avantajlarıyla birleştirilen sağlık hizmetleri sayesinde Doğu Akdeniz’de saklı bir hazine adası konumuna geldiğine dikkat çekti.

Koranavirüse bağlı ölüm oranlarının ABD’de 7,33, Avrupa Birliği Ülkelerinde 4,15, İngiltere’de 3,29 ve Güney Kıbrıs’ta 1,91 seviyesinde olmasına karşın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 0.04’lerde kaldığına işaret eden Savaşan, turistlerin sağlığını koruma noktasında elde ettiği başarı sayesinde Kuzey Kıbrıs’a uluslararası alanda güvenin arttığına vurgu yaptı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Sağlık Turizmi İhtisas Başkanı Zeynep Hale de toplantıda yaptığı konuşmada, Savaşan’a iki ülke arasında Sağlık Turizmi alanında iş birliğinin geliştirilmesine yaptığı öncülük için teşekkür etti.

Hale, KKTC’de bulundukları sürede gerek konsey yetkilileri ile gerekse de KITSAB Başkanı ve sektör temsilcileriyle verimli görüşmeler yaptıklarını ve Sağlık Turizmi alanında izlenecek yol haritasını belirlediklerini söyledi.

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01/12/2022 12:20