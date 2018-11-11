Savaşan, Lefkoşa Maratonu’na destek verdi

Sağlık Turizmi Konseyi Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Paylaşım Artıyor” sloganıyla düzenleyeceği maratona destek verdi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre; Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı ve Konsey YK Üyesi Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Özel Hastaneler Birliği Başkanı ve Konsey YK Üyesi Dr. Hayat İzel ile konseyin çeşitli kurullarında görev yapan yöneticilerin LTB’yi ziyaret ederek “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Paylaşım Artıyor” sloganıyla gerçekleştirilecek maratona destek verdiği bildirildi.

Pek çok sorumlu kurum, kuruluş ve bireyle birlikte destek vermekten mutluyuz…

Sağlık Turizmi Konseyi’nin, LTB’nin son yıllarda hayvan barınağı, özel gereksinimli bireylere engelsiz araç, lösemili çocuklar ve SOS Çocuk Köyü yararı için düzenlediği etkinliklere katıldığını belirten Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, bu yıl da ihtiyaçlı bireylere ücretsiz yemek dağıtımında kullanılmak üzere Paylaşım Mutfağı’na araç alınması amacıyla gerçekleştirilecek maratona KKTC’deki pek çok sorumlu kurum, kuruluş ve bireyle birlikte destek vermekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesinde STK’lara büyük görevler düşüyor…

Dünya’nın ekonomik kalkınmasındaki sorunların bireylerin gelişimini ve toplumun yapısını her geçen gün değiştirdiğini ifade eden Savaşan, “her kurumsal yapı kendisi dışındaki alanda toplumsal bir sorumluluğa sahiptir. Belirli sorunların çözümünü gerçekleştirmek, kalkınmayı sağlamak, toplulukların gelişimine katkıda bulunmak, kamu kurum ve kuruluşlarının temel görevleri olmakla beraber, özel sektör ve Sivil Toplum Örgütlerine (STK) de bu konuda önemli görevler düşmektedir. Hatta bu üç farklı sektörün, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu işbirliğinin sağlanarak sosyal sorumluluk alanının genişletilmesi, gelecekte güçlü, kalkınmayı ve refahı sağlayan, sürdürülebilir toplumsal yapıların ve ilişkilerin oluşması için elzemdir” diye konuştu.

Konsey yetkililerine LTB Asbaşkanı Akın Aktunç ve Meclis Üyesi Hüseyin Kavaz’ın eşlik ettiğine yer verilen açıklamada, Başkan Ahmet Savaşan’ın ülkede sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine büyük katkısı bulunan böylesi önemli etkinliklere hayat verdikleri için, LTB Başkanı Harmancı nezdinde bütün Belediye Çalışanlarına, Turkcell ile diğer sponsorlara ve emeği geçen herkese teşekkür ettiği bildirildi.