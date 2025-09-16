Savaşan, Merkez Seçim Komitesi ve Lefkoşa İlçe Kadın Kolları ile toplantı gerçekleştirdi

YAYIN TARİHİ:
16/09/2025

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Vekili ve Milletvekili Ahmet Savaşan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

UBP’den verilen bilgiye göre, Savaşan, Merkez Seçim Komitesi ve Lefkoşa İlçe Kadın Kollarının toplantı gerçekleştirerek, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Savaşan açıklamasında, seçim sürecinde kadınların aktif katılımına işaret etti.

 

 

 

 

