Savaşan Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı

ads ads ads ads
24/11/2023

ads
Savaşan Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı


 UBP Milletvekili, Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, yeni nesillerin niteliğinin onları yetiştiren öğretmenlerin niteliğiyle özdeş olacağını kaydetti ve toplumun kanaat önderleri konumundaki öğretmenlerin çocuklara milli  şuur kazandırma noktasında da hayati görevleri bulunduğunu belirtti.

 Savaşan, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Savaşan, mesajında “Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayarak onları;  iyiye, güzele, aydınlığa ve bilgiye ulaştıran öğretmenlerin, ülkemizin yüksek uygarlık düzeyine çıkması, iyi yetişmiş, donanımlı bir neslin oluşması gibi kutsal görevleri vardır” ifadelerini kullandı.

Bir toplumun ürettiği bilgi ve kültürün yeni nesillere ancak eğitim sayesinde aktarılabileceğini ifade eden Ahmet Savaşan, tarih boyunca büyük başarılara imza atan medeniyetlerin eğitime büyük önem verdiğinin altını çizdi. Halkın saygın bir yere varmasında birinci koşulun eğitim, en önemli aktörlerin ise öğretmenler olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, geleceğin gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseri olacağını ifade etti.

24/11/2023 18:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Savaşan, Öğretmenler Günü, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.