Savaşan: “Sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlikler giderilmeli”

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlikler giderilmesinin önemine dikkat çekti.

Savaşan, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de insanların sağlık hizmetlerine iyi ve zamanında erişimi noktasında sorunlar yaşadığına işaret ederek, “Sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlikleri gidermek, zayıf ve savunmasız gruplara yardım etmek ve daha adil bir dünya için çalışma noktasında hükümetlere ve paydaşlara önemli görevler düştüğünü” belirtti.

Savaşan, mesajında, iyi düşünülmeden alınan ticari, siyasi ve sosyal kararların iklim ve sağlık krizlerini tetiklediğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bu yılki temasının “Herkes için Sağlık” olarak belirlendiğini anımsatan Savaşan, seçilen temanın herkesin sürdürülebilir bir dünyada, barış ve refah içinde sağlıklı bir yaşam sürmesini hedeflediğini vurguladı.

-Sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlikler giderilmeli…

Sağlığın temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çeken Savaşan, “Herkes ihtiyaç duyduğu zamanda, ekonomik sorunlar ile karşılaşmadan, ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişebilmelidir. Ancak, halen: Küresel nüfusun yüzde 30’u temel sağlık hizmetlerine erişememektedir. Neredeyse 2 milyar insan sağlık harcamaları yüzünden yoksullaşmaktadır” ifadelerini kullandı. Savaşan, “evrensel sağlık kapsayıcılığı”nın kaliteli temel sağlık hizmetlerine erişim ile mümkün olabileceğini de belirtti.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi KKTC’de de insanların sağlık hizmetlerine iyi ve zamanında erişimi noktasında sorunlar yaşadığına dikkat çeken Savaşan, sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlikleri gidermek, zayıf ve savunmasız gruplara yardım etmek ve daha adil bir dünya için çalışma noktasında hükümetlere ve paydaşlara önemli görevler düştüğüne işaret etti.

-"Konsey 56 ülkeyle birlikte üzerine düşeni yapmaya devam edecek"

Sağlık hizmetlerine Dünya’da da KKTC’de de yatırım yapmanın “hayati bir ihtiyaç” olduğunu ifade eden Ahmet Savaşan, “İnsanlığın hedefi herkesin temel sağlık hizmetlerine zamanında erişim sağlayabileceği, sağlıkta eşitliğinin desteklendiği ve yoksulluk ve açlığın ortadan kalktığı daha adil bir dünya yaratılması için çalışmak olmalı. Bu hedefe varabilmek için gerek ülkelerin kendi içlerinde gerekse de ülkeler arasında iş birliğini arttırmaları zorunlu görünüyor. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (Global Healthcare Travel Council- GHTC) bu hedeflere varılabilmesi için gereken bilincin oluşturulması noktasında da, ülkeler arası işbirliğinin arttırılması ve ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzının teşvik edilmesi noktasında da 56 üye ülke temsilcisi ile birlikte hareket ederek bu konudaki sorumluluğunu dün olduğu gibi bu gün de yarın da yerine getirecektir” dedi.

Bu habere tepkiniz:



07/04/2023 16:33