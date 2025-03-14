Savaşan: Sağlık sistemini el birliğiyle yenilemeliyiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın, sağlıkta dönüşüm yapmaya kararlı olduğunu belirterek, dönüşüm için bütün paydaşların istekli olması ve gereken adımları atması gerektiğini kaydetti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastaneleri ziyaret eden ve hekimlerle sağlık çalışanlarını kutlayan UBP Grup Başkanvekili Savaşan, sağlık hizmetlerinin kesintisiz, kaliteli ve erişilebilir olmasının bir devlet sorumluluğu olduğunu söyledi. Savaşan, “Hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının haklarını koruyacak, çağdaş bir sağlık sistemine ihtiyacımız var” dedi.

Özellikle hastaların doktor ve hastane seçme hakkının garanti altına alınması gerektiğini belirten Savaşan, bu adımın hasta memnuniyetini artıracağını ve sağlık hizmetlerinde verimliliği yükselteceğini ifade etti.

“Koruyucu sağlık hizmetleri önceliğimiz olacak”

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının sadece bireysel sağlığı değil, toplumsal refahı ve devletin sağlık harcamalarını da olumlu yönde etkileyeceğini belirten Savaşan, hastalıkları tedavi etmek kadar, insanların hasta olmasını önlemenin de önemli olduğuna dikkat çekti.

Savaşan, Sağlık Bakanlığı’nın, 2025 yılında koruyucu sağlık hizmetlerini artırarak, gereksiz sağlık harcamalarının azaltılması ve iş gücü kayıplarının önlenmesi yönündeki çalışmalara hız vereceğini ifade etti.

“Genel Sağlık Sigortası çalışmaları sürüyor”

Devletin, kamu ve özel sektörde sunulan tüm sağlık hizmetlerinden sorumlu olduğunu kaydeden Savaşan, ilgili bakanlıkların Genel Sağlık Sigortası çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Hükümetin, vatandaşların daha etkin ve eşit bir sağlık sistemine erişebilmesini hedeflediğini vurgulayan Savaşan, “Bugünü değil, geleceği planlayarak adım atmalıyız. Sağlık sistemini yenilemek, toplumumuza karşı en büyük görevlerimizden biridir. Bu amaca uygun olarak çalışıyoruz” dedi.

“Dr. Fazıl Küçük’ü minnetle yad ediyoruz”

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü minnetle anan Savaşan, görevleri başında hayatını kaybeden hekimleri ve sağlık çalışanlarını da yad etti.

Tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Ahmet Savaşan, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının fedakâr çalışmalarının toplum için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.