Savaşan: Self-Check’i indirerek meme kanserine karşı önleminizi alın!

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, meme kanseri görülme sıklığının giderek arttığını, ortaya çıkma yaşının da düştüğünü belirterek, uzmanların hastalığın erken teşhis edilmesinde; kişinin kendi meme yapısını tanımasının, düzenli olarak kendini elle ve gözle muayene etmesinin hayati öneme sahip olduğu konusunda birleştiğini söyledi.

SELF-CHECK ERKEN TEŞHİS KONUSUNDA AYRICALIKLI BİR HİZMET…

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden verilen bilgiye göre, katıldığı bir televizyon programında ekim ayının Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olduğunu anımsatan Savaşan, uzmanlara hazırlattıkları self-check uygulaması ile Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınlara 7 gün 24 saat evlerinde doğru yöntemler ile meme muayenesi yapabilme olanağı yaratılarak erken teşhis konusunda ayrıcalıklı bir hizmet sunulduğunu vurguladı.

KENDİ KENDİNİ DOĞRU MUAYENE ERKEN TEŞHİS İÇİN ÇOK ÖNEMLİ…

Uzmanların klinik meme muayenesi, ultrasonografi, mamografi, MR ve biyopsi gibi tanı yöntemlerinden önce kendi kendine meme muayenesi yapılmasının meme kanserinin erken teşhis edilmesinde önemli bir rolü bulunduğu hususunda birleştiğine işaret eden Savaşan, kadınların doğru yöntemlerle meme muayenelerini yapabilmelerine olanak sağlayan Self-Check uygulamasının faydalarının gerek sosyal medya ve televizyonlarda yayınlanan kamu spotu, gerekse de KKTC Telsim’in attığı mesajlarla ülkede yaşayan bütün insanlara tanıtıldığını söyledi.

APP STORE VE GOOGLE PLAY'DEN ÜCRETSİZ İNDİRİN…

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi tarafından geliştirilerek Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne hediye edilen Self-Check uygulamasının, Telsim'in iletişim desteği ile app store ve google play'den (http://onelink.to/selfcheck ) ücretsiz indirilebileceğini belirten Savaşan, kadınlara “Self-Check uygulamasını indirerek meme kanserine karşı önleminizi alın, geç kalmayın” çağrısında bulundu.

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17/10/2021 14:02