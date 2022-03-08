Savaşan: Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak dünyadaki en büyük insan hakları mücadelesidir!

UBP Genel Sekreter Yardımcısı, Milletvekili Ahmet Savaşan, toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmanın dünyadaki en büyük insan hakları mücadelesi olduğunu vurguladı.

Savaşan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in “toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak ve kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek, zamanımızın tamamlanmamış işi ve dünyadaki en büyük insan hakları mücadelesidir” tespitine atıfta bulunarak, bu konuda KKTC’de de dünyayla paralel yapılması gereken çok iş bulunduğuna dikkat çekti.

“COVİD-19 KADIN VE KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ŞİDDETİ ARTTIRDI”

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Savaşan katıldığı bir televizyon programında, yapılan çalışmalarda Covid-19 salgınıyla birlikte kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin arttığının ortaya çıktığına işaret ederek, KKTC’de kadın istismarı, kadınlara uygulanan şiddet, cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda halen atılması gereken adımların olduğunu belirtti.

Ahmet Savaşan, Faiz Sucuoğlu başbakanlığında kurulan hükümetin kadın ve kız çocuklarının toplumsal konumlarının güçlendirilmesi için gereken adımların atılması konusunda hassasiyet göstereceğinin altını çizdi.

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİ İÇİN SAMİMİYETLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK”

Savaşan, kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımının olması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda; kadınların fırsat eşitliğinden tam ve etkin şekilde yararlanması, kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi alanlarında var olan eksikliklerin gerçekçi bir bakış açısıyla tespiti ve bunların en kısa sürede giderilmesi için UBP’nin gerek muhalefet gerekse de üniversiteler ve ilgili diğer bütün paydaşlarla samimiyetle iş birliği yapacağını kaydetti.

“EŞİTLİĞİN EGEMEN OLACAĞI BİR DÜNYA DİLİYORUM”

Bütün kadınların ve kız çocuklarının güçlendiği, insan haklarından tam olarak yararlandığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya için çalışmanın çağdaş dünyanın en önemli gereklerinden biri olduğunun altını çizen Savaşan, kadının sosyal ve siyasal hayattaki konumunun güçlendirilmesinin de şart olduğunu ifade etti.

UBP Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, savaştan ve şiddetten arındırılmış, insanca yaşam koşullarının ve eşitliğin egemen olacağı bir dünya dileyerek, “Genelde bütün emekçi kadınların, özelde ise analarımızın, kız kardeşlerimizin ve kız çocuklarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

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08/03/2022 15:26