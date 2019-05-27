Savaşan: Turizmde dijital dönüşüm süreci başlatılmalı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi başkanı Ahmet Savaşan, turizmde dijital dönüşüm sürecinin başlatılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan Türk Hava Yollarının çeşitli kategorilerde başarı elde eden turizmcilere ödüller verdiği galanın açılışında bir konuşma yaptı.

Ahmet Savaşan, yeni kurulan hükümetin Türkiye ile uyum içinde hareket ederek, bir yandan turizmde yaşanan sorunları çözmesi, diğer bir yandan ise turizmde sürdürülebilirliğin yakalanması için dijital dönüşüm sürecini başlatması gerektiğine vurgu yaptı.