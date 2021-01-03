Savaşan: Üçüncü yaş turizm ile pek çok kesimin yüzü gülebilecek

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan üçüncü yaş turizmi ile pek çok kesimin yüzünün gülebileceğini belirtti.

Konseyden verilen bilgiye göre, Savaşan yeni yıl nedeniyle KKTC’de bulunan sağlık turistleri ile hastaları ziyaret etti.

Literatüre 3’üncü yaş turizmi olarak geçen yaşlı insanların ihtiyaçlarını karşılamaya dönük etkinliklerin sağlık turizmi içinde yer aldığını belirten Ahmet Savaşan, KKTC’nin salgın sürecindeki başarısının yaşlı bakımında avantaj sayılacağının altını çizdi.

Ahmet Savaşan, konseyin öncülüğünde başlatılan “Yaş Dostu Kuzey Kıbrıs Projesi”nin 2021 yılında hayat bulmasıyla ileri yaştaki bireylere sağlıklı ve aktif yaşam olanağı sunulacağını kaydetti. Savaşan bu sayede durma noktasına gelen turizmin sürdürülebilir nitelik kazanacağını ve esnaftan, üreticiye, hayvancıdan turizmciye kadar pek çok kesimin tekrardan turizmden gelir elde etmeye başlayacağını belirtti.

Ahmet Savaşan 2021 yılının bir önceki yılda yarım kalan projeleri gerçekleştirmek için fırsat olacağı, COVID-19 tehdidinin yok olacağı, geçmiş yılın kayıplarının telafi edilebileceği, savaşların ve acılarının bittiği ve geleceğe daha da umutla bakılacak bir yıl olmasını da diledi

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03/01/2021 15:41