Savaşan: Ülkemize 1000 sağlık turisti, 10 Milyon Euro gelecek!

Değişen ve çeşitlenen yaşam şekillerinin turizm trendlerini de baş döndürücü bir hızla değiştirdiğine işaret eden Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, bir yandan sağlığı korumak ve geliştirmek diğer bir yandan ise kaybedilen sağlığı geri kazanmak için seyahat eden turist sayısının her geçen gün arttığını vurguladı.

Bilinçli turistlerin tatil destinasyonlarını sürdürülebilir turizmi destekleyen ülkeler arasından seçtiğine ve bu yeni turist profilinin ziyaret ettikleri bölgenin yerel halkı ile nitelikli zaman geçirirken, ülkelerin kültürüne yakından tanıklık etmek istediğini belirten Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın da bu eğilimleri benimsemesi gerektiğine dikkat çekti.

SPA’LARA, DETOKSLARA, MEDİTASYONLARA İLGİ ARTIYOR…

Savaşan, “Günümüzün bilinçli turistleri bir yandan Spa’lar, detokslar, meditasyonlar ile sağlıklarını korumak ve geliştirmek, diğer bir yandan ise farklı kültürleri tanımak, farklı deneyimler yaşamak, yerel halkla bağ kurmak ve o bölgelere has yemekleri tatmak istiyorlar” dedi.

TURİZMDEKİ DEĞİŞİMİN FARKINDA OLMAK GEREKİR…

Turizmde meydana gelen değişimin farkında olmak ve turizmi sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak gerektiğine dikkat çeken Savaşan, “Konseyimiz meydana gelen değişimin farkında. Bu yıl 40’ıncısı düzenlenen ve 182 ülkeden 50 binden fazla turizm profesyonelini bir araya getiren Dünya Turizm Fuarı’nı (WTM Londra) en iyi şekilde değerlendirdik. Ülkemize Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinden Sağlık Turisti gönderilmesine yönelik olarak pek çok ülke temsilcisi ile bir araya geldik ve olanaklarımızı tanıttık” dedi.

HEM KUZEY KIBRIS HEM DE TÜRKİYE STANDINDA YER ALDIK…

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin bu yıl hem Kuzey Kıbrıs hem de Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin Başkan Yardımcısı ülkesi olarak Türkiye standında yer aldığını belirten Ahmet Savaşan, fuar süresince İngiltere başta olmak üzere, Azerbaycan, Almanya, Gürcistan, Çin, İspanya, Hollanda, Bulgaristan, Rusya ve ABD gibi ülkelerle yeni anlaşmalar imzaladıklarının altını çizdi.

ÜYE HASTANE KLİNİK VE OTELLERE SAĞLIK TURİSTİ GELECEK…

İmzalanan yeni anlaşmalar ile Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’ne üye hastane, klinik ve otellere yurt dışından plastik cerrahi, tüp bebek, diş, kalp, radyoterapi, ortopedi, wellness ve ileri aktif yaşam alanlarında hizmet almak üzere sağlık turisti gönderileceğine dikkat çeken Savaşan, anlaşmalar kapsamında Kuzey Kıbrıs’a 1000 yeni sağlık turisti getirilerek, 10 milyon Euro’nun kazandırılacağını söyledi.

11/11/2019 10:14