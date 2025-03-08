Savaşan: Üstel’in Berlin Temasları KKTC Ekonomisine Güç Katacak

UBP Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, Başbakan Ünal Üstel’in Berlin ziyaretinin, KKTC’ye yatırım yapılmasını teşvik etmek ve tur operatörlerinin Kuzey Kıbrıs’taki etkinliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen stratejik bir hamle olduğunu vurguladı.

Katıldığı televizyon programında konuşan Ahmet Savaşan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC’deki inşaat ve turizm sektörlerini hedef alan girişimlerine dikkat çekerek, Başbakan Üstel’in Almanya’daki temaslarının Kuzey Kıbrıs’a yönelik yatırımların artırılmasına ve turizmin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar içerdiğini belirtti.

Almanya’da İş Dünyasıyla Verimli Görüşmeler Yapıldı…

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) davetlisi olarak Berlin’e giden ve MÜSİAD yetkilileri yanı sıra Türk-Alman İş Adamları (TDU) ile bir araya gelen Başbakan Üstel’in yatırım fırsatlarının ele alındığı toplantılara katıldığını ifade eden Savaşan, bu temasların KKTC’nin ekonomik kalkınmasına olumlu katkıda bulunacağını dile getirdi.

Küresel Siyaset, ITB Berlin Fuarı’nda Buluştu

Savaşan, ITB Berlin Fuarı’nın sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi katılım açısından da dikkat çekici olduğunu belirterek, fuara Arnavutluk Başbakanı Edi Rama başta olmak üzere 34 ülkeden 39 bakan ve 37 büyükelçinin katıldığını söyledi. Savaşan, Üstel’in, Kuzey Kıbrıs standında Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile turizm sektörü temsilcileriyle birlikte olmasının ülkenin fuardaki temsiliyetini güçlendirdiğine işaret etti.

Uçuş Sayılarının Artırılması ve Özel Fiyat Uygulamaları Masaya Yatırıldı

Başbakan Üstel’in ITB Berlin fuarında kurulan Kuzey Kıbrıs standında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldiğini aktaran Savaşan, bu görüşmede KKTC’nin turizmde yeni iş birlikleri geliştirmesi ve küresel pazarda daha fazla yer alması için atılabilecek adımların değerlendirildiğini ifade etti. Görüşmede, Kuzey Kıbrıs-Türkiye arasındaki uçuş sayılarının artırılması ve özel fiyat uygulamalarının hayata geçirilmesi gibi konuların ele alındığını belirten Savaşan, KKTC’ye yalnızca Türkiye’den değil, diğer ülkelerden de turist çekilmesi için yapılabilecek çalışmaların da masaya yatırıldığını söyledi.

Üstel Tur Operatörleri ve Basın Mensuplarıyla Verimli Görüşmeler Yaptı

Başbakan Ünal Üstel’in ITB Berlin Fuarı’nda bir araya geldiği tur operatörleri Kuzey Kıbrıs’taki etkinliklerini arttırmaları için cesaretlendirdiğini belirten Ahmet Savaşan, Üstel’in fuar temasları kapsamında basın mensuplarıyla da görüşmeler yapma fırsatı bulduğunu kaydetti. Savaşan, Almanya’da yapılan görüşmelerin Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası alanda daha görünür olması yanı sıra ekonomisine de olumlu yansımalar yapacağını belirtti.