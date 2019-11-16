Savaşçı dizisinden duygusal sahneler!

Savaşçı yeni bölümde Kağan Bozok ve Haydar Bozkurt, Kıbrıs Harekatı'nda şehit olan kahramanların ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Denktaş'ın mezarlarını ziyaret ederek asker selamı veriyor.

Savaşçı'da Rauf Denktaş'ın görüntüleri de tüyleri diken diken ediyor. İşte Savaşçı 82. yeni bölüm 2. fragmanı ve yaşanacaklar.





16/11/2019 17:08