Savaşın gerilimi Şampiyonlar Ligi'ne sıçradı: Benfica maçında yaşananlar dünya basınında

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco-Benfica maçının öncesinde gerçekleştirilen seremonide dikkat çeken anlar yaşandı. Benfica'nın Ukraynalı kalecisi Trubin, Monaco'nun Rus futbolcusu Golovin'e çarpıcı bir tepki gösterdi.

Ukrayna'da Rusya saldırıları nedeniyle başlayan ve 3 yıldır devam eden savaşın yansımaları Futbol sahalarında da görülüyor. Son olarak Monaco ile Benfica arasında oynanan karşılaşma öncesinde yaşananlar büyük ses getirdi.

TRUBIN, GOLOVIN'İN ELİNİ SIKMADI



Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide Benfica'nın kalecisi Trubin, Monaco'nun Rus futbolcusu Golovin'in elini sıkmadı. Monaco forması giyen diğer futbolcularla tokalaşan Trubin'in sıra Golovin'e geldiğinde kafasını iki yana salladığı görüldü. O anlarda yaşananlar tüm dünyada ses getirdi.



İşte seremonide yaşanan o anlar: