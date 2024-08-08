Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi yüksek atlama dalında temsil eden Kıbrıslı Türk Buse Savaşkan, adaya dönmesinin ardından basın mensupları ile bir araya geldi.

2023 yılında hazırlıklara başladığında çevresindeki insanların, kendisini destekleyenlerin başarıya ulaşabileceğinin farkında olduğunu anlatan Buse Savaşkan “Başarıya ulaştığım için çok mutluyum” dedi.

İleriye dönük hedeflerinden söz eden Savaşkan, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası’nda ilk üçe girmek olduğunu söyledi.

Sakatlığı döneminde dinlenmedin kendisine iyi geldiğini anlatan Savaşkan “Olimpiyatlarda içimdeki gizli Buse’yi göstermiş oldum. Dinlenmenin iyi geldiğini gördüm. Kazanmak için çıktığım yarışta performans gösterdim” ifadelerini kullandı.

Kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenler olmasından gurur duyduğunu kaydeden Savaşkan “Atletizmde küçük yaşların benim kırdığım rekorları KKTC vatandaşların kırmasını umuyorum” dedi.