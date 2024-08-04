Savaşkan, 1.91m'lik atlayışını ilk hakkında geçemedi. İki hakkı daha var

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04/08/2024

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Savaşkan, 1.91m'lik atlayışını ilk hakkında geçemedi. İki hakkı daha var

Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Yüksek Atlama Finali’nde 1.91m'lik atlayışını ilk hakkında geçemedi. Savaşkan'ın iki hakkı daha var.

Ayrıca Savaşkan, 2 Ağustos Cuma günü ilk iki atlayışında 1.83 metreyi ve 1.88 metreyi başarıyla geçtikten sonra, 1.92 metreyi de ikinci denemesinde aştı. Bu başarısıyla Buse Savaşkan, ilk 12'ye girerek Paris Olimpiyatları’nda finale yükselme hakkı kazanmıştı

04/08/2024 21:11
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TAGS: Savaşkan,  1.91m’lik atlayışını ilk hakkında geçemedi. İki hakkı daha var
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