Savaşta yok olan köy: Kamiyanka

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25/09/2022

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Savaşta yok olan köy: Kamiyanka

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar, Ukrayna'da büyük yıkıma yol açtı. Savaştan önce 500 kişinin yaşadığı Harkiv'deki Kamiyanka köyü de yerle bir oldu. Savaşın dehşeti, yıkımın ve sessizliğin hakim olduğu köyün her köşesinde hissediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı 7 aydır devam ederken, Ukrayna'nın birçok yerleşim birimi ağır yıkıma uğradı.

Harkiv'deki Kamiyanka köyü de savaşın en derin hissedildiği yerleşim yerlerinden biri.

Savaşta yok olan köy: Kamiyanka - 3

Saldırılar, köydeki evlerin neredeyse tamamını kullanılamaz hale getirdi.

Savaşta yok olan köy: Kamiyanka - 4

Köy sakinlerinin tümü başka bölgelere tahliye edildi.

 

Savaşta yok olan köy: Kamiyanka - 5

Köy sakinleri, bölgenin yeniden Ukrayna güçlerinin eline geçmesinin ardından evlerine döndü. Ancak acı bir tablo ile karşılaştı.

Savaşta yok olan köy: Kamiyanka - 6

Ukrayna ordusu, bu ay başlattığı karşı saldırıda 9 bin kilometrekare toprağını geri aldı.

Savaşta yok olan köy: Kamiyanka - 7

Ülkenin kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesinin büyük bir kısmı alınan yerler arasındaydı.

 

Savaşta yok olan köy: Kamiyanka - 8

Savaşta yok olan köy: Kamiyanka - 9

25/09/2022 19:16
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TAGS: Savaşta yok olan köy: Kamiyanka
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