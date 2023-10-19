Savaştan kaçan 1000’in üzerinde İsrailli Güney Kıbrıs’a gitti

İsrail-Hamas savaşından kaçan 1000’in üzerinde İsraillinin Güney Kıbrıs’a gittiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, düne kadar İsrail’den Güney Kıbrıs’a 1083 İsraillinin gittiğini ve bunlardan 871’inin geri döndüğünü, 182’ine de geçici oturma izni verildiğini ve geçici oturma izni başvurularının günden güne arttığını, ilerleyen dönemde de İsrail’den Güney Kıbrıs’a gidenlerin sayısında ciddi artış beklendiğini yazdı.

Gazete, Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un gazetecilere bilgilendirme yaparak, Özel Ulusal Eylem Planı ESTİA’nın uygulamaya konulduğunu ve Güney Kıbrıs’ın bir kez daha, kriz durumlarında güvenli bir liman görevi gördüğünün teyit edildiğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Kombos, ESTİA planını 10 Ekim’de devreye soktuklarını belirterek, şu ana kadar 37 farklı ülkeden insanların Güney Kıbrıs üzerinden ülkelerine döndüğünü ve “ZİNON” koordinasyon merkezinde bu doğrultuda 14 yabancı ülkeden görevlilerin çalıştığını ifade etti.

-52 Rum İsrail’de kalmayı tercih etti

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ın İsrail’deki Büyükelçisi Kornilios Korniliu’nun, 52 Rum’un Güney Kıbrıs’a dönmeyerek İsrail’de kalmayı tercih ettiğini açıkladığını yazdı.

Habere göre Korniliu, 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e saldırmaya başlamasının ardından İsrail’de belirsizlik içerisinde yaşadıklarını ve roket saldırıları nedeniyle ertesi günün ne getireceğini bilmediklerini söyledi.

Korniliu, savaş nedeniyle ölenler arasında şu ana kadar herhangi bir Rum bulunmadığını ifade ederken, İsrail’de bulunan 58 Rum’un Güney Kıbrıs’a döndüğünü, 52’sinin de dönmek konusunda niyet belirtmediğini belirtti.